Сьогодні, 19 березня у Львові стартує виставка-ярмарок «Львівський товаровиробник». На Великодньому ярмарку з 19 до 27 березня на гуртовому ринку «Шувар» мешканці міста матимуть змогу придбати товари місцевих виробників.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Львівської міської ради.

За повідомленням, на виставці за ціною виробника можна буде купити одяг, взуття, продукти харчування, меблі та різні промислові товари. Асортимент товарів організатори обіцяють великий, адже на виставку вже акредитувалось більше 60 львівських підприємств.

Ярмарок проводиться з метою популяризації української продукції та збільшення обсягів її продажу на внутрішньому ринку. Такі ярмарки місцевих товаровиробників стали вже традиційними для Львова.

У програмі Великодньої виставки-ярмарку «Львівський товаровиробник» передбачено багато цікавих та неординарних для підприємців заходів. Окрім самої виставки львів’яни зможуть насолодитись показом мод від учнів Львівського коледжу легкої промисловості, Київського Національного університету технологій та дизайну та учнів Львівського професійного ліцею побутового обслуговування.

Ще один цікавий захід – майстер-класи з писанкарства. Також в рамках виставки-ярмарку для підприємців передбачено проведення семінарів, тренінгів з бізнесу.

«Важливо, щоб підприємства на Україні виробляли свою продукцію. Якщо є аналоги продукції українського виробника, ми повинні надавати перевагу своєму перед іноземним. Адже такі підприємства забезпечують роботою львів’ян. Такою виставкою ми хочемо допомогти і самим львів’янам, і підприємствам, які сплачують податки до місцевого бюджету, хочемо до мешканців міста донести інформацію, що наша продукція не є гіршою, ніж закордонна», – розповіла начальник відділу економічного розвитку Вікторія ДОВЖИК.