«Укрзалізниця» на свята збільшила кількість додаткових поїздів
12:09, 19 березня 2010Права споживачів
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На чотири – до 26
Станом на 19 березня «Укрзалізниця» включила в розклад ще чотири додаткові поїзди на великодні свята, довівши кількість додаткових поїздів до 26.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі відомства.
Зокрема, сім поїздів призначила Придніпровська залізниця, шість – Південно-Західна, п`ять – Львівська, по три – Одеська та Донецька, два – Південна залізниця.
Три поїзди (з них один транзитний) призначили російські залізничники.
Робота з вивчення попиту й призначення додаткових поїздів на найбільш популярні напрямки триває.
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