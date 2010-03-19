«Укрзалізниця» на свята збільшила кількість додаткових поїздів

Станом на 19 березня «Укрзалізниця» включила в розклад ще чотири додаткові поїзди на великодні свята, довівши кількість додаткових поїздів до 26.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі відомства.

Зокрема, сім поїздів призначила Придніпровська залізниця, шість – Південно-Західна, п`ять – Львівська, по три – Одеська та Донецька, два – Південна залізниця.

Три поїзди (з них один транзитний) призначили російські залізничники.

Робота з вивчення попиту й призначення додаткових поїздів на найбільш популярні напрямки триває.