У Вінницькій області виробництво спирту скоротилося на 28%

Спиртові заводи Вінницької області в січні-лютому 2010 року виготовили 359,6 тис. дал спирту, що на 27,92%, або 139,3 тис. дал, менше, ніж за аналогічний період 2009 року.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив перший заступник голови Вінницької облдержадміністрації Валерій КОРОВІЙ.

За його словами, причиною спаду виробництва став дифицит сировини.

Зокрема, у лютому в порівнянні з січнем 2010 року виробництво спирту у Вінницькій області скоротилося на 60%, або 152,6 тис. дал, – до 103,5 тис. дал, а в порівнянні з лютим 2009 року – на 66,73%, або 207,6 тис. дал.

Немирівський спиртзавод за звітний період скоротив виробництво спирту на 0,66%, або 1,2 тис. дал, в порівнянні з аналогічним періодом 2009 року – до 180,4 тис. дал.