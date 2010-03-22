У Києві виявили підпільний склад з алкогольними напоями

Співробітники головного відділу податкової міліції Печерського району спільно з працівниками СБУ виявили підпільний склад алкогольних напоїв.

Як повідомили УНІАН у прес центрі Державної податкової адміністрація у Києві, до відправлення у торгівельні точки столиці на складі, що по вулиці Магнітогорській, накопичилося близько 40 тис. пляшок горілки. Жодних документів, які засвідчують належність та походження товару, не було.

Вся партія горілчаних виробів була обклеєна фальшивими акцизними марками, а отже, й алкогольна продукція, очевидно, була підробкою.

Горілка загальною вартістю понад 800 тис. грн.. була вилучена. Власник та походження товару встановлюється.

Ведеться слідство.