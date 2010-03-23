Придніпровська залізниця підвищить вартість проїзду у приміських потягах

На Придніпровській залізниці з 29 березня 2010 року буде введено в дію нові тарифи на перевезення пасажирів у приміському сполученні.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі Придніпровської залізниці.

Згідно з повідомленням, нові тарифи узгоджені з Дніпропетровською і Запорізькою обласними державними адміністраціями і Радою Міністрів АРК.

Залежно від відстані проїзду вартість квитка збільшиться від 50 копійок (відстань 1-5 км) до 4,65 грн. (відстань 191-200 км).

Вартість однієї поїздки з Дніпропетровська до Дніпродзержинська підвищиться з 4,25 грн. до 5 грн., а з Дніпропетровська до Кривого Рога – з 10,5 грн. до 15,2 грн.