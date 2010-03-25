На Харківщині 13% перевіреного бензину не відповідало стандартам

За перших два з половиною місяці 2010 року ДП «Харківстандартметрологія» перевірило нафтопродуктів на загальну суму 8,5 млн. грн. на трьох підприємствах області. Порушення нормативних документів (НД) виявили під час зберігання та реалізації продукції на суму 1 млн. 137 тис. грн. (13,4%).

Про це УНІАН повідомила прес-служба Держспоживстандарту України.

За повідомленням, у січні цього року на одному із підприємств Харківщини перевірили зберігання автомобільних бензинів А-92, А-95 та дизельного палива.

Під час перевірки автомобільного бензину А-95 встановили частку сірки 0,025%, а за НД вона не повинна перевищувати 0,015%. Автомобільний бензин А-92 та дизельне паливо підвищеної якості за хіміко-фізичними показниками відповідали вимогам НД. Проте не в повному обсязі проводилися контрольні випробування. Зокрема, не був повірений один резервуар. Через відсутність засобів вимірювальної техніки (ЗВТ) підприємство не контролювало чотири показники якості перевірених нафтопродуктів.

За результатами перевірки видані приписи щодо усунення порушень та про заборону реалізації партії автомобільного бензину А-95. До підприємства застосований штраф в розмірі 25% від суми реалізованої продукції – 12,2 тис. грн.

Водночас, на цьому ж підприємстві інспектори ДП «Харківстандартметрологія» перевірили дотримання вимог щодо метрологічного нагляду на нафтобазі та чотирьох автомобільно-заправних станціях. Із 77 перевірених ЗВТ непридатними до застосування виявились 16. За результатами перевірки підприємство отримало припис про усунення недоліків. На посадову особу складено протокол про адміністративне правопорушення.

За результатами перевірок нафтопродуктів впродовж перших двох з половиною місяців 2010 року інспектори ДП «Харківстандартметрологія» видали три приписи про усунення виявлених недоліків, два приписи про заборону перевірених партій продукції. У двох випадках застосовані штрафи за реалізацію продукції, яка не відповідала вимогам НД, на загальну суму 13,5 тис. грн. На винних посадових осіб складено два адміністративні протоколи.