Відповідальність за безпеку на транспорті треба посилити

Міністр транспорту і зв`язку України Костянтин ЄФИМЕНКО доручив відповідним керівникам підрозділів центрального апарату і підгалузей вжити заходи з підвищення безпеки на транспорті. Про це УНІАН повідомили у прес-службі міністерства.

Разом із відпрацюванням необхідних для цього нормативно-правових актів він зобов`язав упровадити жорсткіші механізми контролю за перевізниками. «Ми повинні посилити відповідальність за безпеку на транспорті всіх, хто причетний до перевезення пасажирів і вантажів. Всі заходи повинні бути направлені на зменшення кількості аварій», - сказав він.

За інформацією директора Департаменту безпеки в галузі Юрія ГЕРЖОДА, у період з 15 по 22 березня на підприємствах, які знаходяться у сфері управління або під наглядом Мінтрансу, сталося 26 аварійних подій. З метою підвищення рівня безпеки в галузі, зокрема, при здійсненні пасажирських перевезень автомобільним транспортом, фахівці Мінтрансу розробили низку додаткових заходів, серед яких – застосування ременів безпеки в автобусах, які перевозять пасажирів, обмеження швидкості автобусів і вантажних автомобілів технічними засобами, упровадження тахографів на внутрішніх перевезеннях і тому подібне.

«Ми повинні працювати ефективно, на попередження, адже багато аварій є резонансними і торкаються життя людей», - підкреслив міністр.

Також міністр звернув особливу увагу на необхідність оперативного і об`єктивного інформування громадськості щодо ситуацій в дорожньо-транспортному комплексі і посилення співпраці з представниками МНС і МВС з метою своєчасного реагування на аварійні ситуації.