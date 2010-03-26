“Оболонь” закликає підтримати “Годину Землі”

Корпорація «Оболонь», один з найбільших національних виробників пива та безалкогольних напоїв, в 2010 році долучилась до світової еко-ініціативи “Година Землі”, підтримавши її не лише на внутрішньому рівні, але й проводячи популяризацію заходу серед населення. Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії.

Суть акції “Година Землі” полягає в тому, що всі бажаючі вимикають на годину світло та електрику, демонструючи цим підтримку глобального заклику до дій у захисті навколишнього середовища.

Цього року до акції активно долучилась і національна корпорація “Оболонь”, 24 березня на футбольному стадіоні “Оболонь-Арена” встановлено спеціальний банер акції, що проінформував всіх відвідувачів і ТВ-глядачів футбольних матчів про “Годину Землі”. В цей день відбувався футбольний матч Перм`єр-ліги між командами “Оболонь” та “Іллічівець”, який відвідали тисячі киян, і вони, крім іншого, чули оголошення диктора про “Годину Землі”.

На внутрішньому рівні на час проведення акції змінено виробничий план, для мінімізації споживання електроенергії буде повністю вимкнено все зайве світло і підсвітка банерів. Крім цього, всі працівники корпорації (це близько 7000) проінформовані про “Годину Землі” - через систему інформаційних повідомлень і оголошень, а також через наради.

Більше інформації про “Годину Землі” можна дізнатись за посиланням:

http://www.panda.org/uk/campaigns/eh10/

Відео:

http://www.youtube.com/user/obolonpr#p/a/u/0/j6Il0YAMNwA

Довідка УНІАН. ЗАТ «Оболонь» – один з найбільших національних виробників пива, безалкогольних та слабоалкогольних напоїв, мінеральної води. До складу корпорації входять головний завод у Києві та 9 підприємств у регіонах України.

Основні бренди: «Оболонь», Magnat, hike premium, Zibert, «Десант», «Живчик», «Прозора».

Компанія «Оболонь» – найбільший експортер пива з України. За підсумками 2009 року частка компанії в експорті склала 80%. Продукція компанії експортується у 33 країни світу.