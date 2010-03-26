У Вінниці арештували 5 авто та 25 квартир боржників за послуги ЖКГ

У Вінниці через борги за житлово-комунальні послуги на штрафмайданчику опинилися 5 автомобілів, під арештом перебуває 25 квартир, які готуються до реалізації.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в управлінні у справах ЗМІ та зв`язків з громадськістю Вінницької міської ради.

За повідомленням, на сьогоднішній день у виконавчій службі міста перебуває 1599 проваджень на суму понад 2 млн. грн. Борги вінничан зростають й надалі і становлять 37 млн. 234 тис. грн.

З зв’язку із значними боргами, робота виконавчої служби перейшла уже в стадію реалізації описаного та вилученого майна вінничан, які після проведеної роз`яснювальної роботи, так і не погасили свої борги перед надавачами послуг. Державна виконавча служба буде продавати побутову техніку, автомобілі, нерухоме майно.

Виконавці судових рішень планують налагодити тіснішу співпрацю із податковою інспекцією для встановлення місць роботи боржників. Вони вважають, що це дасть можливість стягувати заборгованість шляхом відрахування відповідних коштів від заробітної плати громадян.

У цьому держвиконавці вбачають найрезультативніший механізм стягнення боргів. Окрім цього, планується частіше проводити рейди за участю представників міліції, державтоінспекції, теплопостачальних організацій та самих виконавців судових рішень.