У Сумах визначили переможців конкурсу «Кращий роботодавець»

Переможців Сумського обласного конкурсу «Кращий роботодавець 2009 року» визначили та нагородили в Сумах. Участь у церемонії нагородження взяв голова Сумської облдержадміністрації Микола ЛАВРИК.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Сумської ОДА, звертаючись до учасників конкурсу, керівник області зауважив, що для нього за честь вітати присутніх на церемонії, бо саме вони дбають про створення додаткових робочих місць, підвищення виробництва конкурентоспроможної продукції, належні умови праці та гідну заробітну плату жителям області.

М.ЛАВРИК висловив присутнім подяку за наполегливу працю та активну громадянську позицію, високий професіоналізм та ініціативність і побажав їм міцного здоров’я, щастя, щедрої долі й вагомих здобутків задля підвищення добробуту українського народу.

Переможців визначали у дев’яти номінаціях. Так, у номінації «Кращий роботодавець 2009 року по створенню нових робочих місць» перемогло ТОВ «Технологія Кложерс» (м. Суми). Кращим роботодавцем по створенню безпечних умов праці визнано ТОВ «Будівельна виробничо-комерційна компанія «Федорченко» (м. Суми). Кращим роботодавцем минулого року по працевлаштуванню осіб із числа безробітних на оплачувані громадські роботи визначено ЗАТ «Крафт Фудз Україна» (м. Тростянець). По організації стажування та індивідуального навчання на конкретних робочих місцях найкращим виявилася філія «Охтирський сиркомбінат» приватного підприємства «Рось» (м. Охтирка), а по рівню середньомісячної заробітної плати одного штатного працівника і своєчасній її виплаті – ТОВ «Кусум Фарм» (м. Суми).

У номінації «Кращий роботодавець 2009 року по кількості заброньованих робочих місць та чисельності прийнятих осіб на ці робочі місця» найкращим став Шосткинський завод «Імпульс». Кращим по працевлаштуванню випускників навчальних закладів оголошено Сумську вагонну дільницю Південної залізниці (м. Суми), а по кращому соціальному пакету для найманих працівників – ТОВ «Керамейя» (м. Суми).

У номінації «Кращий роботодавець 2009 року по працевлаштуванню працівників, у тому числі за направленням служби зайнятості» визнано Підліснівську філію ЗАТ «Райз-Максимко».

Усі учасники конкурсу отримали пам’ятні призи та дипломи.