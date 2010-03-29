«АероСвіт» переніс відновлення рейсу Київ – Кишинів

Авіакомпанія «АероСвіт – Українські авіалінії» перенесла відновлення рейсу Київ – Кишинів з 28 березня на 12 квітня ц.р.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі компанії.

Згідно з повідомленням, авіакомпанія провела серію переговорів з молдавською стороною щодо відновлення повітряного сполучення між столицями України і Молдови. При цьому «АероСвіт» на вимогу паритетного перевізника Air Moldova скоротив плановану частотність рейсів з 7 до 4, відмовившись від нічної стоянки літака у Кишиневі, а також зменшив місткість повітряних суден, які передбачалося використовувати на даній лінії.

У прес-службі повідомили, що до сьогодні «АероСвіт» не одержав від Державної адміністрація цивільної авіації (ДАЦА) Молдови дозвіл на виконання польотів за наданим компанією розкладом.

«Переговори з даного питання будуть продовжені, у зв`язку з чим «АероСвіт» розраховує на ухвалення молдавською стороною конструктивного рішення, яке б дозволило українській компанії почати польоти до Кишинева з 12 квітня 2010 року», – йдеться у повідомленні.

При цьому «АероСвіт» зобов`язується доставити до пунктів призначення усіх пасажирів, які придбали квитки на рейси, що будуть скасовані у період з 28 березня по 12 квітня.

За даними компанії, регулярне авіасполучення між Україною і Молдовою було перерване наприкінці березня 2006 року. До цього, з червня 2004 року, повітряна лінія Київ – Кишинів спільно обслуговувалася призначеними перевізниками сторін – українською компанією «АероСвіт» і молдавської «Тандем-Аеро» (Tandem-Aero).

З 28 березня 2006 року молдавська авіакомпанія, що виступала фактичним перевізником на маршруті, припинила польоти до Києва з комерційних причин. У зв`язку з цим авіакомпанія «АероСвіт» 29 березня того ж року подала власну заявку на виконання щоденних рейсів між столицями України і Молдови. Проте Державна адміністрація цивільної авіації Молдови не затвердила розклад польотів, наданий авіакомпанією «АероСвіт» у встановленому порядку, і відновлення повітряного сполучення між країнами було перерване.

Довідка УНІАН. Компанія «АероСвіт» – Українські авіалінії», створена у 1994 році, сьогодні є одним з найбільших українських авіаперевізників, оперує широкою маршрутною мережею і літаковим парком, що складається з 16 суден Boeing.

На сьогодні «АероСвіт» обслуговує понад 50 міжнародних повітряних ліній, включаючи 5 трансконтинентальних, а також забезпечує доставку пасажирів у найбільші адміністративні і регіональні центри України.