Фаст-фуд викликає залежність

Калорійне, жирне і нездорове харчування викликає залежність. У мозку людей, які звикли їсти жирне, відбуваються подібні процеси, як і в наркозалежних та курців. Такого висновку дійшли американські вчені.

Каліфорнійські дослідники Пол КЕННІ та Пол ДЖОНСОН, провівши серію досліджень на щурах, пересвідчилися у тому, що нездорова їжа може так само порушити хімічну рівновагу у мозку, як і будь-яка інша речовина, що викликає залежність. Йдеться про вплив на підкріплюючу систему гіпоталамуса (Reward System), внаслідок якої і у тварин, і у людей виникає тимчасове відчуття задоволення.

Жирна їжа, як виявилося, криє у собі ту саму небезпеку, що й наркотики: що більше вживаєш, то більші дози потрібні для задоволення. Як пишуть автори дослідження у статті в науковому часописі Nature Neuroscience, «щурі протягом експерименту повністю втратили контроль над своїм харчуванням, що є головною ознакою залежності». Тварини не відмовлялися від запропонованого їм калорійного фаст-фуду навіть тоді, коли до нього можна було дістатися лише через удар електричним струмом.

Науковці годували щурів усім, що залюбки їдять і люди: сосисками, шинкою і сирними пирогами. Тварини швидко набирали вагу. Коли жирну їжу в них раптом забрали і запропонували натомість салати і овочі, щурі просто відмовилися їсти взагалі і стали голодувати. «Мозок за звичкою вимагає постійної стимуляції жирною їжею. В іншому випадку настає перманентний стан негативних емоцій», - пояснює П.КЕННІ.

“Німецька хвиля”