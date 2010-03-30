«Оболонь» - партнер Всеукраїнської конференції з безпеки харчування

Корпорація «Оболонь», один з найбільших національних виробників пива та безалкогольних напоїв, в рамках програми «Споживай відповідально!» виступила партнером Всеукраїнської конференції з питань безпеки харчування, яка проходила 27-29 березня у Київському національному технічному університеті «КПІ». Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії.

На заході всебічно висвітлювали актуальні проблеми якості та безпеки харчування, здорового способу життя.

З доповідями під час заходу виступили не тільки студенти та науковці, але й представники бізнесу, громадських організацій, дослідницьких інститутів. Партнером та учасником конференції стала корпорація «Оболонь», звернувши увагу присутніх на питання вживання напоїв, зокрема пива. «Оболонь» вже давно переймається проблемою недостатнього розвитку культури споживання пива в Україні і саме тому реалізовує комплексну програму «Споживай відповідально!», яка включає низку інформаційно-просвітницьких заходів. Наприклад, на етикетки усієї пивної продукції наноситься повідомлення про безпечні норми споживання пива, заклик до відповідального споживання міститься у кожному рекламному ролику брендів компанії. Серед інших інструментів комунікації зі споживачами використовується спеціалізований сайт про культуру споживання пива www.enjoyobolon.com. Розповсюджується також пізнавальна брошура «Споживай відповідально!», яку отримали усі учасники конференції.

У компанії «Оболонь» вважають, що масштабне інформування громадськості про усі властивості пива та норми його вживання допоможе розвивати свідоме ставлення до цього напою. «Оболонь» закликає усіх споживачів пива відповідально ставитись до свого улюбленого напою і дотримуватися безпечних норм, які складають не більше 0,3-0,5 л для жінок та 0,5-0,7 л пива на день для чоловіків.

Довідка УНІАН. ЗАТ «Оболонь» – провідний національний виробник пива, безалкогольних та слабоалкогольних напоїв, мінеральної води. До складу корпорації входять головний завод у Києві та 9 підприємств у регіонах України.

Основні бренди: «Оболонь», Magnat, hike premium, Zibert, «Десант», «Живчик», «Прозора».

Компанія «Оболонь» – найбільший експортер пива з України. За підсумками 2009 року частка компанії в експорті склала 80%. Продукція компанії експортується у 33 країни світу.