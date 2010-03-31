В Україні зменшується кількість курців

У 2009 році, порівняно з 2008 роком, частина осіб від 12 років і старше, які курять, зменшилася з 25,6% до 23,5%. У тому числі серед міських мешканців - на 1,9 %, сільських - на 2,8 %. Державною програмою передбачалося зменшити поширеність куріння у 2009 році до 24%, проте вдалося досягти навіть кращого показника.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров’я, посилаючись на дані Держкомстату, який з 2000 року проводить вибіркові опитування домогосподарств для отримання інформації щодо самооцінки стану здоров`я та рівня захворюваності населення.

Повідомляють, що вперше за 10 років спостереження, серед чоловіків старше 18 років частина курців стала складати меншість. Поширеність куріння становить 49%, тоді як в попередні роки вона коливалася від 52 до 54,5%. Серед жінок старше 18 років поширеність куріння постійно зростала і в 2008 році досягла 7%, але в 2009-му вона зменшилася до 6,2%. За даними опитування, поширеність куріння серед підлітків 12-13 років зменшилася з 0,4% до 0,2%, а серед підлітків 14-17 років - з 5,7 до 3,6%.

Найбільшими були темпи скорочення були у Придніпровському регіоні - з 30,6% до 26,1%, у Подільському регіоні поширеність куріння зменшилася до 18,2%.

У відомстві зазначають, що зменшенню поширеності куріння в Україні сприяли прийняті у 2009 році законодавчі акти щодо уникнення у потягах та інших громадських місцях тютюнового диму та суттєве підвищення акцизів на тютюнові вироби.