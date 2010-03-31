«Візз Ейр Україна» спрощує правила провезення багажу

Перша українська бюджетна (лоу-кост) авіакомпанія «Візз Ейр Україна» оприлюднила нові, спрощені правила провезення багажу на своїх рейсах.

Про це УНІАН повідомили у компанії.

Згідно з повідомленням, з 1 квітня 2010 року на рейсах усіх авіакомпаній групи Wizz Air вводиться єдиний тариф для зареєстрованого багажу вагою до 32 кг (норми, що допускаються системою безпеки). Максимальна кількість такого багажу, яку може здати один пасажир, становить 3 одиниці. Таким чином, авіакомпанія анулює плату за надмірну вагу (від 58 грн. за одиницю), яка застосовувалася у разі реєстрації багажу вагою понад 15 кг, і робить процедуру бронювання простішою.

Плата за зареєстрований багаж становить 173 грн. за одиницю за умови реєстрації його он-лайн або через інформаційний центр, і 346 грн. – якщо сплачувати цю послугу в аеропорту.

При цьому правила провезення ручної поклажі не змінюються. Пасажири можуть брати з собою на борт безоплатно ручну поклажу в кількості не більш ніж одну одиницю, розміри якої не перевищують 55 х 40 х 20 см і 10 кг. Крім того, на борт пасажир може брати пластиковий пакет з товарами, придбаними у магазинах duty free після проходження пункту контролю безпеки.

Ручна поклажа, що не відповідає стандартам авіакомпанії (розміри або вага якої перевищують вказані вище норми) і не оформлена належним чином як зареєстрований багаж, реєструватиметься біля виходу на посадку, проте в цьому випадку плата за її реєстрацію становитиме 692 грн.

Довідка УНІАН. «Візз Ейр Україна» – перша бюджетна (low-cost) авіакомпанія, що ліцензована Міністерством транспорту України. Входить до групи компаній Wizz Air. Авіакомпанія почала внутрішні авіаперевезення у липні 2008 року на новому Airbus A320 на 180 місць. На сьогодні флот авіакомпанії складається з двох таких повітряних суден. У 2009 році «Візз Ейр Україна» перевезла більш ніж півмільйона пасажирів.