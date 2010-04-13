У Рівненській області перевірили якість продуктів харчування

Протягом березня 2010 року інспектори державного нагляду ДП «Рівнестандартметрологія» перевірили продукцію на суму понад 12 млн. грн. Вимогам нормативної документації (НД) не відповідало 0,2% продукції. Загалом здійснили 12 планових, 3 позапланові та 5 повторних перевірок суб’єктів господарювання Рівненщини.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Держспоживстандарту України.

За повідомленням, під час перевірки одного із супермаркетів обласного центру забракували партії хліба і хлібобулочних виробів через неналежне маркування споживчої тари (не була зазначена загальна назва продукту, дата виготовлення, кінцевий термін реалізації, умови зберігання, неповними були відомості про виробника). Окрім цього, інспектори виявили порушення вимог НД щодо маркування кулінарних охолоджених напівфабрикатів з м`яса в підложках (на етикетці не було загальної назви продукту, умов його зберігання, складу напівфабрикату за порядком переваг компонентів, у тому числі харчових добавок та ароматизаторів, номеру партії виробництва, а також були відсутні рецептури).

За результатами перевірки підприємству було видано припис про усунення порушень, приписи про заборону реалізації продукції та застосовано адміністративно-господарський штраф на суму 8 тис. 391 грн.

Впродовж березня 2010 року працівники державного нагляду ДП «Рівнестандартметрологія» видали 6 приписів про заборону реалізації партій продукції, 14 приписів про заборону реалізації всієї продукції. Було винесено 16 постанов про накладення штрафів на загальну суму 20 тис. 895 грн.