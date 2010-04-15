На Хмельниччині шукають риболовів-порушників

У Хмельницькій області розпочалася операція “Нерест”, метою якої є охорона природного відтворення водних живих ресурсів у рибгоспах та на водних об’єктах регіону та встановлення весняно-літньої заборони на вилов риби.

Про це УНІАН повідомили у Державній екологічній інспекції в Хмельницькій області.

Заборона на вилов риби у річках та їх притоках діятиме з 1 квітня до 20 травня цього року; у водосховищах, озерах, ставках та річках, що впадають у Дністровське водосховище, а також у водоймі-охолоджувачі Хмельницької АЕС – з 1 квітня до 9 червня. Вилов раків забороняється з 20 квітня до 29 червня. На порушників чекає штраф від 34 до 680 гривень.