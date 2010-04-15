На Дніпропетровщині забракували 13% перевірених продуктів

Протягом I кварталу 2010 року інспектори державного нагляду ДП «Дніпростандартметрологія» перевірили продукції на суму 4 млн. 854 тис. 938 грн. Вартість перевіреної продукції, яка не відповідала вимогам нормативної документації (НД), склала 614 тис. 773 грн. (12,7%).

Про це УНІАН повідомила прес-служба Держспоживстандарту України.

За повідомленням, серед забракованої продукції: кондитерські, ковбасні, м’ясні, хлібобулочні вироби, гриби свіжі, цукор, рибопродукти, фрукти, крупи, мішки поліпропіленові, іграшки, меблі, одяг, будівельні матеріали.

За звітний період проведено 100 перевірок суб’єктів підприємницької діяльності щодо додержання стандартів, норм та правил, з них 16 повторних. Серед перевірених – 44 підприємства харчової галузі, 56 – промислової.

Факти випуску неякісної продукції та порушень вимог НД виявлені на 65 підприємствах, що становить 65% від загальної кількості перевірених підприємств.

Під час перевірок на підприємствах, які постачають питну воду населенню та промисловим об’єктам виявлено неналежну підготовку води та порушення періодичності проведення випробувань. Це підтверджується перевищенням допустимих норм за показниками «концентрація залишкового вільного хлору», «кольоровість», «концентрація зв`язаного хлору».

Основними причинами порушень вимог НД є недостатній контроль за якістю продукції, недоліки підготовки виробництва, порушення технологічної дисципліни, відсутність протоколів випробувань щодо наявності ГМО у продуктах харчування та маркуванні.

За результатами перевірок 19 підприємствам видано 29 приписів щодо заборони реалізації перевірених партій продукції; 23 підприємствам видано 76 приписів щодо заборони реалізації всієї продукції; до 57 суб`єктів підприємницької діяльності застосовано штрафні санкції на загальну суму 104 тис. 400 грн. До адміністративної відповідальності на загальну суму 5 тис. 287 грн. притягнуто 36 посадових осіб.