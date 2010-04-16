Вартість житла в Києві знизилася на 40,6% у доларах

Вартість житла в Києві з вересня 2008 року по березень 2010 року знизилася на 40,6% в доларах і на 3,2% в гривні.

Про це повідомив на прес-конференції в УНІАН генеральний директор агентства нерухомості «Планета Оболонь» Віталій КОТЕНКО.

За його даними, у вересні 2008 року середня ціна пропозиції житла становила 3,4 тис. дол./кв. м, ціна продажу – 3,2 тис. дол./кв. м. Сьогодні середня вартість пропозиції становить 2 тис. дол./кв. м, вартість житла в реальних угодах – 1,8 тис. дол./кв. м.

В.КОТЕНКО зазначив, що «нижня точка» вартості житла в столиці була зафіксована в лютому 2009 року.

При цьому лідерами з падіння цін на житло стали Деснянський і Святошинський райони, а зі зростання – Печерський і Шевченківський райони. Найістотніше подешевшала «українська панель» – приблизно на 47%, а квартири в цегляних будинках впали в ціні на 31%.

Водночас, за даними В.КОТЕНКА, за півтора роки вартість житла в Києві в гривневому еквіваленті знизилася на 3,2%. При цьому за цей період в Печерському районі житло (у гривні) подорожчало на 7%.

Гендиректор агентства нерухомості також сказав, що за період кризи термін експозиції квартир збільшився в два рази.

«Якщо говорити про економічну обгрунтованість цін на житло, то, на мій погляд, її ще не видно, ринок, як і раніше, дещо переоцінено», – вважає експерт.

На думку В.КОТЕНКА, до осені цього року слід чекати незначного зростання ціни пропозиції житла, а також вартості угод.

«На жаль, це зростання не має під собою економічного обгрунтування, адже воно не пов`язане зі зростанням доходів громадян. Це, швидше, технічне зростання ринку нерухомості як компенсація інфляції», – сказав він.