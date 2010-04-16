Депутати пропонують заборонити діяльність екстрасенсів

У Верховній Раді України зареєстровано проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів» (щодо заборони діяльності екстрасенсів, знахарів, ворожок, хіромантів, та послуг з передрікання майбутнього (долі).

Як передає кореспондент УНІАН, даним законопроектом пропонується встановити заборону діяльності екстрасенсів, знахарів, ворожок, хіромантів, та послуг з передрікання майбутнього (долі). Зокрема, пропонується заборона на телебаченні та в друкованих засобах масової інформації реклами діяльності та послуг екстрасенсів, знахарів, ворожок, хіромантів, та послуг з передрікання майбутнього (долі).

В законопроекті пропонується накладати штраф від 100 до 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за надання послуг з передрікання долі, поширення інформації, розповсюдження матеріалів, проведення масових заходів за участю екстрасенсів, знахарів, ворожок, хіромантів, та заходів з надання послуг з передрікання майбутнього (долі).

В пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що сьогодні ЗМІ та телебачення “заполонили різноманітні комерційні програми, та відеосюжети, де пропонуються платні послуги, сумнівного змісту, стосовно передрікання майбутнього (долі), а також різноманітні телевікторини та конкурси, які надають послуги зокрема через платні телефонні номери та смс, але мають на меті власне збагачення та заволодіння коштами глядачів через сумнівні схеми”. В записці зазначається, що “загостренню ситуації, стосовно діяльності так званих астрологів, ворожок і хіромантів викликала свого часу легалізацією та включенням до «Державного класифікатора професій ДК 003-95» так званих «професій»: 5151 – Астролог; 5152 – Ворожка; 5152 – Хіромант”.

Автори законопроекту вважають, що “діяльність екстрасенсів, знахарів, ворожок, хіромантів, та надання послуг з передрікання майбутнього (долі) здійснюється безконтрольно та на власний розсуд надавачів даних послуг, що призводить до масових зловживань у цій сфері, нанесення тяжких психічних травм, обману громадян та шахрайського виманювання грошей у населення”. “Ще більш складна ситуація із так званими неконтрольованими сеансами екстрасенсів, знахарів, ворожок, хіромантів, та надання послуг з передрікання майбутнього (долі) в телеефірі, які заполонили телебачення, про які уже довгий час сповіщає преса, та правоохоронні органи, наголошуючи на обмані населення, який відбувається”, - зазначено в пояснювальній записці.

Авторами законопроекту є народні депутати України Павло УНГУРЯН (БЮТ), Валерій ДУБІЛЬ (БЮТ), Юрій БУТ (НУ-НС), Григорій СМІТЮХ (Партія регіонів), Світлана ШМЕЛЬОВА (КПУ), Микола РУДЧЕНКО (Блок Литвина), Євген ЦАРЬКОВ (КПУ).