Працівники «Херсонелектротрансу» попередили про страйк

Працівники МКП «Херсонелектротранс» повідомили міського голову Херсона Володимира САЛЬДО та голову Херсонської облдержадміністрації Анатолія ГРИЦЕНКА, що з 20 квітня починають страйк.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в листі трудового колективу підприємства за підписом керівника профкому Костянтина ШУБІНА.

Зокрема, в документі наголошується, що рішення про страйк прийнято на зборах трудового колективу 9 квітня. Також на зібранні до посадовців були висунуті вимоги: погасити до 30 квітня трьохмісячні борги з зарплати (січень-березень) і виплачувати зарплату надалі щомісячно, відмінити штрафні санкції до підприємства, пов’язані з відсутністю субвенції з держбюджету, забезпечити надходження грошей за перевезення пільговиків на підприємство та спростити процедуру перегляду тарифів за перевезення.

Крім того, в листі зазначено, що колектив залишає за собою право припинити роботу в будь-який момент у разі несвоєчасного перерахування коштів з держбюджету за перевезення пільговиків.

За інформацією профспілки, працівники тролейбусного депо мають намір страйкувати допоки влада не вирішить їх вимоги, посилаючись на досвід колег з Черкасиелектротрансу, які вже страйкують.

За інформацією прес-служби мерії Херсона, на 1 квітня заборгованість із заробітної плати за 2010 рік в МКП «Херсонелектротранс» становить 1,514 млн. грн.

В той же час сума заборгованості державного бюджету з відшкодування витрат за пільгове перевезення пасажирів становить 1,7 млн. тис. грн. В разі її погашення, питання з виплатою заробітної плати можливо було б вирішити, однак, через відсутність державного бюджету, відповідна субвенція державою не перераховується.

За дорученням міського голови Херсона В.САЛЬДО, розглядається питання надання допомоги МКП «Херсонелектротранс» у вигляді виділення коштів з міського бюджету для часткового погашення існуючої заборгованості. Відповідні розрахунки вже здійснюються фінансовим управлінням міської ради.

МКП «Херсонелектротранс» здійснює пасажирські перевезення міським електричним транспортом, ним користується 42,3% населення м.Херсона. Середньоденний випуск на маршрути міста становить у 2009 році 58 одиниць. Підприємством перевозяться 105 тис. пільговиків – від 70 до 100 тис. - щоденно.