На Тернопільщині забракували 23% ЗВТ

Протягом І кварталу 2010 року працівники відділу держнагляду ДП «Тернопільстандартметрологія» провели 15 перевірок дотримання метрологічних норм і правил. Порушення встановили у 14 випадках. Під час перевірок було обревізовано 2042 засоби вимірювальної техніки (ЗВТ), з них непридатними до застосування виявились 468 (23%).

Про це УНІАН повідомила прес-служба Держспоживстандарту України.

За повідомленням, за перші три місяці 2010 року за результатами перевірок видано 13 приписів на вилучення ЗВТ з експлуатації, 14 – на усунення порушень метрологічних норм і правил. Одному суб’єкту господарювання видано припис про заборону виконання вимірювань. Матеріали з перевірки п’яти підприємств передані до органів прокуратури. На 14 винних осіб накладені адміністративні стягнення.