В Україні на 10 робочих місць претендує 71 особа (на 1 січня п.р. – 82 особи).

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

За даними Держкомстату, при цьому кількість українців, які перебувають на обліку у Державній службі зайнятості, з початку 2010 року скоротилася на 5% – до 518,9 тис. осіб (на 1 січня 2010 року – 542,8 тис. осіб, на 1 січня 2009 року – 930 тис. осіб).

На 1 квітня 2010 року потреба підприємств у працівниках на заміщення вакантних посад становила 73,1 тис. осіб (на 1 січня 2010 року – 65,8 тис. осіб). Зокрема, у березні 2009 року потреба підприємств у працівниках збільшилася на 7,2 тис. осіб.

Кількість зареєстрованих безробітних станом на 1 квітня п.р. становила 505,2 тис. осіб, що на 5%, або на 25,1 тис. осіб, менше, ніж на 1 березня 2010 року (530,3 тис. осіб).

За даними Держкомстату, рівень зареєстрованого безробіття у цілому по Україні на 1 квітня 2010 року становив 1,8% чисельності населення працездатного віку, що на 0,1% менше, ніж на 1 березня п.р.

Кількість безробітних, які на 1 квітня п.р. одержували допомогу з безробіття, скоротилася майже на 8% порівняно з аналогічним показником на 1 березня п.р. і становила 379,9 тис. осіб.

Середня сума допомоги з безробіття з початку року скоротилася на 5,8 грн. – до 656,49 грн.