У Вінницькій області шитимуть одяг компанії «Prince & Princess»

На трьох підприємствах Вінницької області організують пошиття пробних зразків одягу від німецької компанії «Prince & Princess».

Про це кореспондентові УНІАН повідомили у відділі інвестиційної та промислової політики Головного управління економіки Вінницької облдержадміністрації.

Під час зустрічі начальника управління Андрія ГИЖКО з директором підприємства з пошиття дитячого одягу «Prince & Princess» (м. Оттер, Німеччина) Веронікою ГЕРІЦ і головою Союзу Німецького Середнього Підприємництва, Відділ Північної Німеччини, Хайно ГЕРІЦ обговорювали питання можливості пошиття на підприємствах Вінницької області модельного ряду компанії «Prince & Princess».

Підприємці з Німеччини за допомогою Управління впродовж тижня провели візити на ВАТ «Хмельницька швейна фабрика «Лілея», ЗАТ «Поділля», «Майстерня Людмили Квітної», Ательє «Кутюрье», ПП «Профі», Галерея «Інтершик» .

За результатами відвідин підприємств В.ГЕРІЦ вирішила організувати пошиття пробних зразків одягу на трьох вінницьких підприємствах.

Хайно ГЕРІЦ запланував в найближчому майбутньому організацію візиту групи німецьких бізнесменів у Вінницьку область, з метою можливого налагодження міжнародної співпраці в таких напрямах як: агропромисловий комплекс, машинобудування і «зелена» енергетика .

Наступний візит керівників компанії «Prince & Princess» і Союзу Німецького Середнього Підприємництва запланований на липень цього року.