У Кременчуці старі тролейбуси переобладнають у пересувні туалети

У Кременчуці Полтавської області старі тролейбуси влада хоче переобладнати в пересувні туалети.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив віце-мер Василь ХОМЕНКО.

За його словами, старий тролейбус розпиляють, а з його частин зберуть туалет, який привозитимуть у святкові дні до місць масових гулянь.

«Туалет із тролейбусів - кращий вихід із ситуації, таке завдання неодноразово ставилося перед міським управлінням ЖКГ», - зазначив В.ХОМЕНКО.

Заступник міського голови вважає, що вже в найближчому майбутньому можна обладнати подібні туалети й привозити їх причепом до місць масових гулянь. Встановлюючи такі вагончики, потрібно підвести до них воду й передбачити відведення стоків у каналізаційні колодязі, додав В.ХОМЕНКО.

Очікується, що пересувний громадський туалет може з`явитися в Кременчуці напередодні святкування Дня Незалежності України (24 серпня) або до Дня звільнення міста від фашистів (29 вересня).