У Севастополі забракували 34% перевіреної продукції

Протягом I кварталу 2010 року інспектори державного нагляду ДП «Севастопольстандартметрологія» перевірили продукцію на загальну суму 579 тис. 800 грн. Вартість продукції, яка не відповідала вимогам нормативних документів (НД) склала 197 тис. 800 грн. (34,1%).

Про це УНІАН повідомила прес-служба Держспоживстандарту України.

За повідомленням, серед забракованих товарів рибна, хлібобулочна, кондитерська, алкогольна продукція, консерви, заморожені напівфабрикати, яйця курячі, пшеничне борошно, питна та дистильована вода, нафтопродукти, комп`ютерна техніка, тара ПЕТФ, пакети з полімерних матеріалів, вироби ПВХ, бетоні суміші, меблі, щебеневий матеріал.

Загалом провели 34 перевірки суб’єктів підприємницької діяльності, з них 8 повторних та 26 первинних. Порушення вимог НД встановлені на 24 підприємствах. Наприклад, у млинцях з м`ясом та печінкою співвідношення начинки до загальної маси виробу було занижене більше як на 10%. Заморожені вареники із картоплею мали надмірну товщину тістової оболонки та містили бактерії групи кишкової палички.

Під час перевірок інспектори зафіксували такі порушення: на 4 підприємствах була відсутня нормативна чи технологічна документація; на 3 – порушені фізико-хімічні показники; на 9 – порушена періодичність контролю показників якості та безпечності готової продукції; на 16 – порушені вимоги до маркування та пакування; приймально-здавальні випробування продукції не проводились на 5 підприємствах.

За результатами перевірок 19 підприємствам видано 35 приписів щодо заборони реалізації партій продукції, 18 підприємствам видано 33 приписи щодо заборони випуску та реалізації продукції, 16 підприємствам видано 27 постанов про застосування адміністративно-господарських штрафів на загальну суму 18 тис. 100 грн. Також оформлено 9 постанов на посадових осіб щодо адміністративної відповідальності на загальну суму 6 тис. 200 грн.