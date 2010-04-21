ТМ “М'ясна гільдія” розширює мережу фірмових магазинів у Києві

Житомирський комбінат (ТМ “М`ясна гільдія”) розширює мережу своїх фірмових магазинів у Києві. Новий магазин відкрили 2 квітня на Оболоні. Про це повідомляє аналітичний центр “УкрАгроКонсалт”.

За повідомленням, магазин розташований всередині житлового масиву, він повністю відповідає формату “біля дому”.

У магазині представлений широкий асортимент м`ясних продуктів повсякденного вжитку: свіже м`ясо (яловичина, свинина, птиця), субпродукти, напівфабрикати (шашлики, ковбаси, фарш та ін.), різноманітні готові м`ясопродукти (ковбаси різних видів, шинка).

У Києві вже працює п`ять магазинів “М`ясної гільдії”. До них найближчим часом додадуться ще три на лівому березі.