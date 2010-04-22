Комісар ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Стефан ФЮЛЄ сподівається, що наприкінці квітня Україна та ЄС принципово узгодять зміни до угоди про спрощення віз.

Про це він заявив в інтерв’ю проекту “УНІАН-Новини ЄС” (http://eunews.unian.net/ukr/detail/193410) напередодні свого візиту до України.

“Ми сподіваємося, що Спільний комітет зможе домовитися щодо деяких конкретних пропозицій для внесення змін до угоди. Після цього, потрібно буде провести формальні повторні переговори щодо угод про спрощення віз в цілому”, - сказав комісар.

Він не уточнив, про які саме зміни може йтися, зазначивши лише, що вони будуть спрямовані на подальше спрощення процедури оформлення віз для українців.

За словами С.ФЮЛЄ, наступний раунд переговорів, на якому можуть бути узгоджені питання внесення змін, відбудеться у Києві 29 квітня.

Комісар також звернув увагу на те, що ЄС проводить з Україною інтенсивний візовий діалог з моменту його започаткування у жовтні 2009 року.

“Були проведені численні засідання експертів в усіх відповідних областях, таких, як безпека документів, прикордонний контроль, управління міграцією, правоохоронне законодавство, захист персональних даних, боротьба з корупцією, з торгівлею людьми тощо”, - сказав С.ФЮЛЄ.

Як повідомляв УНІАН, Україна та ЄС підписали угоду про спрощення оформлення віз 18 червня 2007 року. Вона набула чинності з 1 січня 2008 року. 9 вересня 2008 року на саміті Україна-ЄС в Парижі було прийнято рішення про початок візового діалогу з Україною з метою запровадження безвізового режиму у довготривалій перспективі. Цей діалог було започатковано наприкінці жовтня 2009 року.