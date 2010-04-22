На Кіровоградщині з початку року заборонили експлуатацію 72 ліфтів

У Кіровоградській області з початку цього року заборонено експлуатацію 72 ліфтів (4% від загальної кількості) через їх аварійний стан.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на колегії в облдержадміністрації повідомив начальник територіального управління Держгірпромнагляду в Кіровоградській області Володимир БЕРЕСЛАВСЬКИЙ.

За його словами, стан ліфтового господарства житлового фонду області викликає занепокоєння. З 1914 ліфтів 311 відпрацювали встановлений термін служби, жоден ліфт не має зв’язку з диспетчерською службою.

В.БЕРЕСЛАВСЬКИЙ також зазначив, що з початку року спеціалістами ВАТ «Кіровоградгаз» було виявлено та відключено від системи газопостачання 32 самовільно встановлені газові прилади.

Крім того, під час перевірок у зв’язку з виявленими порушеннями правил безпеки було заборонено експлуатацію та зберігання кисневих балонів у приміщеннях всіх центральних районних лікарень, міської лікарні №1 м. Олександрії, Олександрійської міської дитячої лікарні, лікарні швидкої допомоги м. Кіровограда, кисневих пунктів Олександрійського онкологічного диспансеру.

За словами начальника теруправління, у більшості лікарень питання забезпечення медичним киснем залишається невирішеним через відсутність фінансування.