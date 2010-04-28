Україна й Оман домовились про сім авіарейсів на тиждень

Україна й Оман домовилися про встановлення семи авіарейсів на тиждень з подальшим їх збільшенням у певних напрямках між будь-якими пунктами на території двох країн.

Як повідомила УНІАН прес-служба Міністерства транспорту і зв`язку України, домовленість зафіксована в протоколі між авіаційною владою держав, підписаному в середу, 27 квітня, за результатами двосторонніх переговорів щодо повітряного сполучення між Україною і Султанатом Оман.

Принципи, визначені в погодженому протоколі переговорів, набудуть чинності після завершення відповідних внутрішніх процедур.

Відповідно до підписаного документа, сторони домовилися в цілому погодити проект тексту міжурядової Угоди про повітряне сполучення. При проведенні подальших переговорів, починаючи з дати підписання протоколу до остаточного доопрацювання Угоди про повітряне сполучення і набрання чинності, було вирішено, що кожна з держав відповідно до своєї компетенції керуватиметься принципами, відображеними в протоколі. Щоб прискорити встановлення повітряного сполучення між Україною і Оманом керівники авіаційних адміністрацій обох сторін звернуться до відповідних органів влади для впровадження необхідних внутрішньодержавних процедур для укладення зазначеної угоди.

Що стосується призначення перевізників, то, згідно з протоколом, кожна сторона матиме право призначити одного або декілька авіаперевізників для виконання рейсів за встановленими маршрутами. Оманська сторона повідомила про призначення авіакомпанії «Оман Эйр». Державіаадміністрація України зобов`язалася визначитися з призначенням авіаперевізників і поінформувати пізніше про це авіаційну владу Оману.

Нагадаємо, на сьогодні пряме регулярне повітряне сполучення між Україною і Оманом відсутнє.