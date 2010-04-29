На Житомирщині влада взялася за впорядкування ринку хліба

Влада Житомирської області наведе порядок у процесах виробництва борошна та хліба. Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив голова Житомирської ОДА Сергій РИЖУК.

За його словами «необхідно терміново впорядкувати броунівський рух, яким є сьогодні ринок хлібобулочних виробів Житомирщини». С.РИЖУК відзначив, що область може повністю забезпечити себе зерном і хлібом, проте поки цього не відбувається, оскільки в регіоні під час вирощування зерна відсутній повний замкнений цикл, який має об`єднувати в одне ціле рослинництво, переробку зерна і потреби населення.

Детальніше про це розповів на нараді з провідними виробниками хліба і борошна регіону в Житомирській облдержадміністрації начальник Головного управління агропромислового розвитку Житомирської ОДА Микола ДІДКОВСЬКИЙ.

Він підкреслив, що в Житомирській області робиться достатньо для забезпечення потреб жителів краю хлібом. «Проте Житомирщина, на жаль, поки залишається сировинним придатком для інших областей і країн, оскільки ми не використовуємо для подальшої переробки вирощену продукцію», - додав він.

За результатами наради учасники сформують відповідні пропозиції до уряду та парламенту щодо заходів з відродження і розвитку борошномельної промисловості регіону.