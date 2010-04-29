Авіакомпанія МАУ відкрила новий прямий рейс Київ–Женева

Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) в середу, 28 квітня, виконала перший прямий рейс за маршрутом Київ – Женева – Київ.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі авіакомпанії.

Згідно з повідомленням, новий прямий регулярний рейс Київ – Женева виконуватиметься, починаючи з 28 квітня 2010 року, тричі на тиждень по середах, п`ятницях та неділях. На лінії експлуатуються сучасні літаки «Боїнг-737» із двома класами обслуговування: бізнес і економічним.

Таким чином, вперше відкрито пряме повітряне сполучення з Женевою. До цього часу прямі рейси з Києва виконувалися до Цюріха.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» – провідна українська авіакомпанія. Флот МАУ складається з 19 літаків «Боїнг 737-300/400/500/800». Базовим аеропортом МАУ є міжнародний аеропорт Києва «Бориспіль» (КВР).

Акціонери МАУ: Фонд державного майна України – 61,6%, UIAB (Австрія) – 22,5%, Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) – 9,9% і CIP – 6%.