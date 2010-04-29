“Світоч” оновив дизайн цукерок «Палітра десерти»

Компанія «Світоч», один з найбільших виробників кондитерських виробів, оновив дизайн упаковки шоколадних цукерок «Палітра десерти». Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії.

Зазначають, що на новій подарунковій упаковці цукерок зображені панорами Львова.

Довідка УНІАН. “Львівська кондитерська фабрика “Світоч” заснована у 1882 році. У 1998 році компанія Nestle купила контрольний пакет акцій “Світоча”.

Фабрика виготовляє шоколадну продукцію (цукерки, плитки, батончики), печиво і вафлі під торговими марками «Світоч», Nestle і Aero.