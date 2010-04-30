У Херсоні тролейбуси знову не виходять на маршрути

У Херсоні від учора через страйк працівників МКП «Херсонелектротранс» знову не курсують тролейбуси.

Як повідомили УНІАН у профкомі підприємства, працівники вважають, що їх обманули і планують не припиняти страйк, протестуючи проти невиплати заборгованості по заробітній платі, яку обіцяли повністю ліквідувати.

«Нам обіцяли повністю погасити борги, перерахувати 2 млн. грн. Але пройшов тиждень – раз перерахували 100 тис. грн., учора ще 250 тис. грн. Ми так будемо чекати наші гроші до літа», - заявляють працівники підприємства.

Як повідомляв УНІАН, працівники МКП «Херсонелектротранс» 20 і 21 квітня проводили страйк у зв`язку з тримісячною заборгованістю по зарплаті у сумі до 1,5 млн. грн., що утворилася на підприємстві. У свою чергу, ця заборгованість виникла через борги держави перед підприємством за надання компенсації за перевезення пільгових категорій пасажирів у сумі до 1,8 млн. грн.

21 квітня працівники КП "Херсонелектротранс" припинили страйк після зустрічі з мером Херсона Володимиром САЛЬДОМ, який заявив колективу підприємства, що найближчими днями МінЖКГ перерахує 2 млн. грн. компенсації за перевезення пасажирів пільгових категорій.

Учора, 29 квітня, прес-служба мерії повідомила, що «Херсонелектротранс» отримав перші 0,24 млн. грн. бюджетної компенсації у рахунок погашення заборгованості по зарплаті з обіцяних 2 млн. грн.