“Світоч” презентував новий смак

Львівська кондитерська фабрика «Світоч», один з найбільших виробників кондитерських виробів, розширила асортимент продукції. Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії.

У квітні асортимент шоколадних плиток ТМ „Світоч” поповнився новим смаком - білий шоколад „Кокос з Філіппінських островів”. Назва продукту пов`язана з тим, що в рецептуру шоколаду входить справжній філіппінський кокос, який вважається одним з кращих у світі за якістю.

Довідка УНІАН. “Львівська кондитерська фабрика “Світоч” заснована у 1882 році. У 1998 році компанія Nestle купила контрольний пакет акцій “Світоча”.

Фабрика виготовляє шоколадну продукцію (цукерки, плитки, батончики), печиво і вафлі під торговими марками «Світоч», Nestle і Aero.