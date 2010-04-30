«Ерлан» розширив асортимент ТМ «Соки Літо»

ЗАТ «Ерлан», один з найбільших виробників соків та напоїв, розширило асортимент ТМ «Соки Літо». Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії.

Повідомляють, що в квітні п.р. компанія провела редизайн упаковки ТМ «Соки Літо», яка була виведена на ринок в червні 2009 р.

Також розширили смакову лінійку: до 5 смакових позицій «Яблуко», «Виноград-Яблуко», «Мультифрукт», «Апельсин», «Виноград-Гранат» додався томатний сік. Соки представлені у двох об’ємах: 0,5 л та 1 л.

Довідка УНІАН. ЗАТ «Ерлан» входить у трійку найбільших виробників соків та нектарів в Україні. Виробництво з розливу соків складає 3 лінії холодного асептичного розливу в ПЕТ-пляшку сумарною потужністю 712,8 млн. л на рік.

Портфель торгових марок ЗАТ «Ерлан» складає два сокові бренди «Соки Біола» та «Соки Літо», мінеральні води «Знаменівська», «Каліпсо», «Два Океани», холодний чай «Біола Ice Tea», солодкі газовані напої «Біола» та «Бриз».