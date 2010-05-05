Міністерство праці та соціальної політики України протягом одного-двох тижнів планує вирахувати розмір погодинної оплати праці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам міністр праці та соціальної політики Василь НАДРАГА.

За його словами, погодинна оплата праці повинна вирішити проблему для тих людей, які зайняті неповний робочий день. «За основу береться мінімальна заробітна плата погодинної оплати праці, яка базується на мінімальній заробітній платі щомісячній. Тільки це розподіляється в залежності від годин, які відпрацювала людина», - сказав В.НАДРАГА.

Він наголосив, що після прийняття Кабінетом міністрів постанови «Про визначення та застосування мінімальної заробітної плати у погодинному розмірі» Мінпраці буде вираховувати розмір погодинної зарплати на 2010 рік. Зокрема, розмір буде розраховано для державного секторв, і це стане базою для підприємств інших форм власності.

В.НАДРАГА не назвав точну дату, коли Мінпраці планує вирахувати розмір погодинної оплати праці, але зазначив, що у міністерстві сподіваються це зробити протягом двох тижнів, відпрацювавши ситуацію з профспілками.

За словами міністра, якщо профспілки допоможуть, це буде зроблено швидко.