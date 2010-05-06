На Черкащині затримали контрабандні вироби із золота

09:51, 06 травня 2010
Права споживачів
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Майже півкілограма

Ювелірні вироби вартістю понад 160 тис. грн. вилучили співробітники податкової міліції у 51-річної жінки, яка на центральному ринку Золотоноші Черкаської області торгувала прикрасами з ярликами російського виробника.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі ДПА в Черкаській області, під час перевірки з’ясувалося, що жінка не зареєстрована як суб’єкт підприємницької діяльності і ліцензії на торгівлю ювелірними виробами в неї немає. Жодних документів щодо походження коштовностей теж не було.

Податківці встановили, що партія золотих виробів контрабандою була провезена з Росії.

Вилучено 111 ювелірних виробів із золота (каблучки, сережки, ланцюжки, кулони, хрестики) вагою майже півкілограма. За попередньою оцінкою, вартість прикрас становить 160 тис. грн.

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