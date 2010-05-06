Держспоживстандарт забракував більше 58% іграшок

Фахівці Держспоживстандарту України впродовж І кварталу 2010 року перевірили у торгівельній мережі 55 тис. іграшок. Через невідповідність нормативним документам (НД) було забраковано та знято з реалізації майже 32 тис. (58,2%).

Про це УНІАН повідомила прес-служба Держспоживстандарту України.

Повідомляють, що чимало порушень щодо реалізації іграшок іноземного виробництва без належного маркування та повної інформації про товар було виявлено в Івано-Франківській та Одеській областях. Через наявність дефектів виробничого характеру (нерівномірної набивки, випадання ворсу, несиметричність крою, нерівність строчок м’яких іграшок, ріжучі краї, наявність гострої металевої фурнітури, осипання декоративного покриття, неякісне з’єднання дрібних деталей) спеціалісти управлінь у справах захисту прав споживачів бракували іграшки у Житомирській, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Сумській, Херсонській та інших областях.

Під час перевірки одного з підприємств Київської області забракували м’які іграшки китайського виробництва через недостатню частоту строчок, що призводить до висипання ворсу та псування іграшки. Аналогічні порушення були виявлені на ринку у Білій Церкві та на підприємстві с. Тарасівка Києво-Святошинського району (Київська обл.).

Окрім цього, на одному із херсонських підприємств було забраковано та знято з реалізації іграшкові калейдоскопи та каталки. Зокрема, відстань від ока до розглядуваного предмета в іграшковому калейдоскопі становила 155 мм замість 250 мм за вимогами НД, що може негативно вплинути на зір дитини.

На підприємстві в Івано-Франківську інспектори регіонального управління у справах захисту прав споживачів виявили набори дитячого посуду «Маринка» з незачищеними й гострими краями. На товар також не було документів, що засвідчують його якість та безпечність.

За результатами перевірок торгівельної мережі впродовж І кварталу 2010 року було притягнуто до адміністративної відповідальності 472 особи. На них накладено адміністративні штрафи на суму 59 тис. 600 грн. До підприємств-порушників було застосовано 144 тис. 300 грн. адміністративно-господарських санкцій.