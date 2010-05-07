Держспоживстандарт забракував 63% макаронних виробів

Фахівці Держспоживстандарту України протягом першого кварталу 2010 року перевірив 5,31 тонни макаронних виробів на суму 19,74 тис. грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Держспоживстандарту.

Згідно з повідомленням, невідповідність нормативної документації була виявлена у 3,34 тонн продукції на суму 12,58 тис. грн., , що становить 63% перевіреної продукції.

У цілому було проведено 7 перевірок підприємств під час виробництва, порушення виявлено на всіх з них.

Продукцію було забраковано через неповний або відсутній вхідний контроль якості сировини – на двох підприємствах, порушення періодичності контролю або відсутності контролю показників безпеки готової продукції – на одному підприємстві, порушення періодичності контролю або відсутності контролю показників якості готової продукції – на семи підприємствах. Шість підприємств порушували вимоги щодо маркірування, одне не дотримувалось вимог до маси виробів.

За наслідками перевірок макаронних виробів протягом першого кварталу 2010 року чотирьом суб`єктам господарювання була заборонена реалізація 2,77 тонни продукції на суму 10,77 тис. грн. Шість підприємців оштрафовано на 5,35 тис. грн. Фахівці Держспоживстандарту заборонили реалізацію всієї продукції чотирьом суб`єктам господарювання, видали 6 розпоряджень про усунення виявлених порушень і склали два протоколи про адміністративні правопорушення на двох посадовців на 600 грн.