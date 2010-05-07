Львів святкуватиме День міста

8–9 травня Львів урочисто відзначатиме 754-ту річницю від дня заснування.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, урочисті святкування розпочнуться 8 травня у центрі міста театралізованим парадом, у якому планується участь кількох тисяч осіб.

О 13.20 на площі Ринок, біля входу у Ратушу, розпочнеться Екуменічна молитва за Львів за участі Архиєпископа Львівського УАПЦ МАКАРІЯ, міського голови Львова Андрія САДОВОГО, священиків усіх релігійних конфесій міста та муніципального хору «Гомін».

Цього ж дня львів‘яни та гості міста на площі Міцкевича матимуть змогу спостерігати за учасниками міжнародного байкер-шоу та учасницями «Параду наречених», які у весільних сукнях пройдуть проспектом Свободи.

У вечірній програмі святкувань – міжнародний фестиваль «У колі друзів» за участі творчих колективів з України, Румунії, Польщі, Словаччини і концерт камерного оркестру «INSO-Львів».

9 травня відбудеться мистецький фестиваль-ярмарок «Львів – столиця ремесел», а центром міста пройдуть учасники акції «З бабусиної скрині», одягнені у вишиванки.

У рамках святкування Дня міста відбудеться концерт рок-колективів, футбольний матч між членами Студентської ради Львова і працівниками Львівської міської ради, а усі бажаючі матимуть змогу спостерігати перебіг унікального фестивалю живих скульптур «Львів – крізь віки».