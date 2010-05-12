У Херсонській області скоротилася кількість безробітних

У Херсонській області кількість зареєстрованих безробітних на 1 травня поточного року становила 9,2 тис. осіб, що на 45,5% менше, ніж на 1 травня 2009 року і на 13,3% менше, ніж на 1 січня 2010 року.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Головному управлінні статистики в області, рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області на 1 травня поточного року становив 1,4% населення працездатного віку і був меншим на 1,1% порівняно з 1 травня 2009 року та на 0,2%, ніж на 1 січня 2010 року.