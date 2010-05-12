На Київщині виявили порушення на 56% перевірених підприємств

Протягом чотирьох місяців 2010 року відділ державного нагляду ДП «Київоблстандартметрологія» перевірив продукцію на загальну суму 13 млн. 609 тис. грн. Через невідповідність вимогам нормативної документації було забраковано продукцію на суму 235 тис. грн. Всього перевірили 86 підприємств різних форм власності, на 48 з них виявили порушення (56% перевірених).

Про це УНІАН повідомила прес-служба Держспоживстандарту України.

За повідомленням, до переліку перевіреної продукції увійшли нафтопродукти (бензини різних марок, дизельне паливо), меблі, вироби з текстилю, парфумерна продукція. Також було перевірено різні види харчових продуктів. Зокрема, м`ясні напівфабрикати (пельмені, голубці, заморожені котлети тощо), ковбасні вироби (варені і копчені ковбаси), кондитерські вироби (торти, печиво, тістечка), молочну та кисломолочну продукцію (молоко, кефір, ряжанку, сир), сухі сніданки, рибну продукцію (солону, копчену рибу, пресерви з риби та морепродуктів), дієтичні добавки (бета-каротин), питну воду з централізованого водопостачання.

Серед порушень були дефекти зовнішнього вигляду перевіреної продукції, її невідповідність за органолептичними (смак і запах) та фізико-хімічними показниками, а також недоліки маркування готової продукції.

За результатами перевірок підприємствам було видано 39 приписів про заборону реалізації нестандартних партій продукції, 29 приписів про заборону реалізації всієї продукції. Інспектори ДП «Київоблстандартметрологія» також видали 53 постанови про застосування адміністративно-господарських штрафів та склали 29 протоколів про адміністративну відповідальність посадових осіб. Загальна сума штрафних санкцій склала 45 тис. 722 грн.