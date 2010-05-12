На Житомирщині з харчовим отруєнням госпіталізовано 23 особи

11:28, 12 травня 2010
Права споживачів
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Після проводів до армії

На Житомирщині після церемонії проводів до армії з харчовим отруєнням госпіталізовано 23 особи.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив працівник прес-служби Головного управління МНС України в Житомирській області Сергій УЛАНОВ.

Зокрема, за його словами, ”спалах гострої кишкової інфекції було зареєстровано в селі Селець Черняхівського району внаслідок вживання неякісної їжі під час проводів хлопця в армію”. Всього на тому заході були присутні 120 осіб, додав він.

Вчора з попереднім діагнозом “гостра кишкова інфекція” до Черняхівської центральної районної лікарні госпіталізували 23 особи, з яких у 15 осіб - середній стан тяжкості, у 8 - легкий.

С.УЛАНОВ сказав, що працівники районних СЕС та лікарні провели на місці події протиепідемічні заходи.

Наразі спеціалісти здійснили лабораторне обстеження осіб, які готували страви. Причина отруєння людей встановлюється.

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