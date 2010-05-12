Всі доплати по зарплатах і пенсіях виплатять до липня

Всі доплати по зарплатах і пенсіях, які необхідно здійснити з початку року у зв`язку з набуттям чинності нових норм соцстандартів, уряд планує виплатити до липня поточного року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні уряду заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ.

Він зазначив, що сьогодні уряд затвердить графік виплат.

«Доплата проводитиметься таким чином: у травні – за січень і лютий; у червні – за березень і квітень», - сказав М.АЗАРОВ.

Він підкреслив, що доплати одержать понад 9,5 млн. пенсіонерів і близько 1,5 млн. громадян, які одержують державну допомогу і компенсації.

«Тобто поступово ми компенсуємо те, що люди недоотримали від колишньої влади», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він зазначив, що для забезпечення виплат з бюджету буде виділено 4,4 млрд. грн., і розмір пенсій істотно підвищиться вже з травня.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України на засіданні 5 травня ц.р. ухвалив постанову «Про визначення і застосування мінімальної заробітної плати в погодинному розмірі». Крім того, Кабмін ухвалив постанову, якою визначається порядок перерахування пенсій і соціальної допомоги інвалідам, дітям-інвалідам і інвалідам з дитинства, починаючи з 1 січня 2010 року.