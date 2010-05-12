Стартувала нова акція від "Живчик"

З 1 травня стартувала нова акція від сімейного напою – «Абетка від Живчика 2010», яка триватиме до 31 серпня 2010 року. Як повідомили УНІАН в прес-службі компанії-виробника “Оболонь”, акція подарує 123 дні веселощів і подарунків!

Цього року Живчик і його вірні друзі – Грушка та Лимон – пропонують своїм шанувальникам вивчити (а хто вже знає - повторити) українську абетку й отримати цінні призи. Щомісяця серед учасників буде розіграно 150 яскравих рюкзаків, 15 LCD-телевізорів, 15 ноутбуків, 20 мобільних телефонів, 20 гірських велосипедів та 50 пар роликових ковзанів.

Щоб стати власником призів, необхідно пити «Живчик» і збирати унікальні літери, що знаходяться під акційними кришечками. З літер треба скласти слово-назву подарунка та зателефонувати на гарячу лінію за номером 0-800-503-353, щоб взяти участь у розіграші. А ще під кришечкою міститься 8-значний цифровий код, який дає можливість отримати поповнення рахунку на 10 грн. Код необхідно відправити за допомогою SMS на короткий номер 3533 або зареєструвати на сайті www.zhivchik.ua. Щогодини протягом 123 днів відбуватиметься розіграш 20 поповнень.

За словами начальника відділу маркетингу ринку напоїв ЗАТ «Оболонь» Павла ШЕВЧУКА, «щороку ТМ «Живчик» тішить своїх шанувальників цікавими акціями з безліччю корисних подарунків. Так ми стаємо ближчими до наших споживачів – мільйонів українських сімей, які люблять наш бренд і є його справжніми друзями».

В акції беруть участь напої ТМ «Живчик» у пляшках 1 та 2 л: «Живчик», «Живчик Лимон», «Живчик Груша», а також новий продукт у лінійці – «Живчик без газу», який дає дітям та їхнім мамам додаткову можливість вибору напою із улюбленої серії.

Усього за період акції буде розіграно понад 1000 цінних призів та 24 600 поповнень мобільного рахунку. Про результати розіграшів можна дізнатись на сайті www.zhivchik.ua/akcia або за телефоном гарячої лінії акції – 0-800-503-353.