Борги із зарплати працівникам ЖКГ планують погасити до 1 липня

Заборгованість із заробітної плати працівникам житлово-комунального господарства планують погасити до 1 липня ц.р.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший заступник міністра з питань житлово-комунального господарства Юрій ХІВРИЧ під час селекторної наради, присвяченої підготовці країни до опалювального сезону 2010/2011 рр.

«Згідно з постановою №998, у нас стоїть завдання погасити заборгованість із заробітної плати до 1 липня поточного року», - сказав він.

За словами Ю.ХІВРИЧА, на сьогодні працівники 429 підприємств галузі (майже 14% від загальної кількості підприємств ЖКГ країни) вчасно не одержують заробітну плату. Сума заборгованості із заробітної плати працівникам ЖКГ в Україні з початку року збільшилася на 25,4 млн. грн., і становить 143,3 млн. грн. Зокрема, заборгованість перед працівниками теплопостачальних підприємств становить близько 6,5 млн. грн., каналізаційно-водопровідного господарства – 28 млн. грн., житлового господарства – 23 млн. грн., підприємств міськелектротранспорта – 56 млн. грн., інших підприємств – 28,8 млн. грн.

Найбільші обсяги заборгованості із зарплати - на підприємствах Одеської, Харківської, Луганської, Житомирської областей. З початку року заборгованість із заробітної плати зросла у 22 регіонах.