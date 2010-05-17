Парфюмерно-косметична мережа ProStor відкрила магазин у Києві

Парфюмерно-косметична мережа ProStor 12 травня відкрила магазин у Києві.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі мережі.

Згідно з повідомленням, загальна площа магазину складає 111,68 кв. м, торгова площа – 104,65 кв. м. На сьогоднішній день в Києві працюють шість магазинів ProStor.

Довідка УНІАН. Національна мережа ProStor (Дніпропетровськ) працює на українському ринку парфюмерії і косметики з 2005 року.

Всього в Україні працює 118 магазинів краси і подарунків ProStor в центрально-східному і південному регіонах України. Сукупна торгова площа магазинів перевищує 18 тис. кв.м.

До 2012 року мережа планує відкрити 220 магазинів по всій Україні.

Власником мережі ProStor є ТОВ «Стиль Д».