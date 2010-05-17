В Україні на 10 робочих місць претендує 62 людини (на 1 січня ц.р. – 82 людини).

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

За даними Держкомстату, при цьому кількість українців, які перебувають на обліку в Державній службі зайнятості, з початку 2010 року скоротилася на 13% – до 472,4 тис. осіб (на 1 січня 2010 року – 542,8 тис. осіб, на 1 січня 2009 року – 930 тис. осіб).

На 1 травня 2010 року потреба підприємств у працівниках на заміщення вакантних посад становила 76,6 тис. осіб (на 1 січня 2010 року – 65,8 тис. осіб). Зокрема, в квітні 2009 року потреба підприємств у працівниках збільшилася на 3,5 тис. осіб.

Кількість зареєстрованих безробітних станом на 1 травня цього року склала 455 тис. осіб, що на 10%, або 50,2 тис. осіб, менше, ніж на 1 квітня 2010 року (505,2 тис. осіб).

Згідно з повідомленням, з початку року рівень зареєстрованого безробіття в Україні скоротився на 14%.

За даними Держкомстату, рівень зареєстрованого безробіття в цілому по Україні на 1 травня 2010 року склав 1,6% від чисельності населення працездатного віку, що на 0,2% менше, ніж на 1 квітня ц.р., і на 0,3% менше, ніж на 1 січня 2010 року.

Кількість безробітних, які на 1 травня ц.р. одержували допомогу з безробіття, скоротилася майже на 13%, порівняно з аналогічним показником на 1 квітня ц.р. і склала 331,6 тис. осіб.

Середня сума допомоги з безробіття з початку року скоротилася на 1,36 грн. – до 660,93 грн.