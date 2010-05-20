ЄС надасть Україні План дій щодо безвізового режиму

Європейський Союз надасть Україні План дій щодо безвізового режиму, який за сутністю буде схожий на “дорожні карти” для країн Балкан.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це повідомив українським журналістам заступник міністра закордонних справ України Костянтин ЄЛІСЄЄВ після зустрічі Старших посадових осіб у рамках безвізового діалогу Україна-ЄС.

“Сьогодні ми домовилися, що Україні буде надано План дій, в дужках “дорожня карта” безвізового режиму”, - сказав він.

За словами заступника міністра, цей документ буде чітко окреслювати умови, які має виконати Україна для того, щоб безвізовий режим став реальністю.

К.ЄЛІСЄЄВ зауважив, що таке рішення стало можливим завдяки скоординованій Міністерством закордонних справ роботі відповідних міністерств і відомств України в останні тижні, у тому числі у рамках реалізації пріоритетів, озвучених комісаром ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Стефаном ФЮЛЄ під час його візиту до Києва наприкінці квітня.

Крім того, заступник міністра зазначив, що європейці також позитивно сприйняли останні візити Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА і міністра закордонних справ Костянтина ГРИЩЕНКА, у ході яких також піднімалися питання безвізового діалогу.

К.ЄЛІСЄЄВ також повідомив, що надання Україні Плану дій має бути затверджено на засіданні Ради міністрів з питань юстиції та внутрішніх справ ЄС на початку червня у Люксембургу, після чого і Україна, і Євросоюз розпочнуть підготовку самого Плану дій з тим, щоб остаточно схвалити його на саміті Україна-ЄС у жовтні у Брюсселі.

“Ми час, який залишився до саміту, використаємо для того, щоб цей документ підготувати, бо все ж таки в України є свої особливості. Дещо ми виконали, дещо не виконали. Для цього потрібна буде деяка технічна робота проведена, треба надати відповіді на деякі запитання європейської сторони, і ми хочемо завершити до початку саміту підготовку цього документа, щоб на саміті ми його формалізували, затвердили і почали системне виконання”, - сказав заступник міністра закордонних справ України.

К.ЄЛІСЄЄВ пояснив, що документ для України носитиме назву “План дій”, а не “дорожня карта”, оскільки у самому ЄС після набуття чинності Лісабонської угоди і схвалення Візового кодексу змінюються певні юридичні норми.

“У них міняються певні юридичні норми, певна є юридична адаптація і казуїстика, і ми також при прийнятті цього рішення враховували ці нові обставини діяльності ЄС. І цей План дій є такий самий, як “дорожні карти”, які отримували Балканські країни”, - сказав К.ЄЛІСЄЄВ.

Як повідомляв УНІАН, Україна і Євросоюз почали діалог щодо лібералізації візового режиму 29 жовтня 2008 року, після того, як 9 вересня 2009 року на саміті Україна-ЄС у Парижі було схвалено рішення про перехід до безвізового режиму у довгостроковій перспективі. До останнього часу міністри ЄС відмовлялися надати Україні “дорожню карту” для переходу до безвізового режиму, яка б мала автоматизувати процес скасування вимог щодо отримання короткострокових віз для громадян України, які подорожують до країн Шенгенської зони.